Возврат компании "Д. Трейдинг" на рынок на сутки вперед (РСВ) никоим образом не повлиял на увеличение цены на электрическую энергию.

Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

"Сегодня на РСВ "вернулся" "Д. Трейдинг". Компания увеличила объемы закупки электроэнергии, однако цена наоборот снизилась. Объемы закупки электроэнергии 6 июля составили 9,1 млн квтч, 7 июля – 34,2 млн квтч. Вместе с этим цена на рынке на сутки вперед 7 июля упала на 126 грн/Мвтч, или 14,7% в сравнении с 6 июля и составила 734,85 грн/Мвтч", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что это стало еще одним подтверждением, что причиной резкого падения цен на электрическую энергию в начале июля стали манипуляции трейдеров-спекулянтов и несовершенные правила работы рынка, которые утверждает НКРЭКУ.

"На самом деле вопрос о чрезвычайной волатильности цен и их регулярные провалы скорее связаны с несовершенными правилами рынка, что постоянно меняет НКРЭКУ (уже 23 раза за 2 года). Вместо того, чтобы прислушаться к советам Секретариата Энергетического сообщества и украинских экспертов Регулятор ищет виновных», - сообщил эксперт «Центра Разумкова».

По его словам, в фокус внимания НКРЭКУ и АМКУ должны попасть не только покупатели электроэнергии, но и продавцы, особенно если они выставляют заявки по цене ниже себестоимости производства электроэнергии любого вида генерации.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РСВ) упали до исторического минимума. По информации Министерства энергетики, причиной стали злоупотребления трейдеров и посредников в сегменте РСВ.

4 июля НКРЭКУ лишь временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия «Энергоатом» и «Центрэнерго» назвали эти шаги недостаточными.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

В тот же день Антимонопольный комитет сообщил о намерении расследовать манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.