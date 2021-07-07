Две ТЭЦ в Киеве и Харькове, а также Славянская ТЭС «Донбассэнерго» 7 июля прекратили производство электроэнергии

Об этом свидетельствуют данные госкомпании НЭК «Укрэнерго».

Накануне компания «Донбассэнерго» заявила, что из-за падения цен ниже себестоимости, она не имеет средств для оплаты услугу системного оператора. Это привело к тому, что впервые в истории компания получила статус «дефолтный» и вынуждена была остановить работу электростанции.

«Систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать энергогенерация, привели к тому, что цена на рынке РСВ в мае составила 930 грн/МВт*ч, в июне — 1362 грн/МВт*ч. Только за 6 дней июля цена «обвалилась» уже до 770 грн/МВт*ч (при себестоимости 1600 грн/МВт*ч)», - сообщили в «Донбассэнерго».

Все принимаемые НКРЭКУ меры «Донбассэнерго» назвала недостаточными и такими, что не помогут исправить ситуацию.

«Донбассэнерго» призывает Регулятора немедленно вмешаться и исправить сложившуюся ситуацию на рынке электроэнергии, пресечь манипуляции и разработать мероприятия для недопущения подобных масштабных катастроф на рынке в дальнейшем», - заявили в компании.

Действия НКРЭКУ после предыдущего обвала цен на электроэнергию не возымели никакого эффекта, считает первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его словам, по-прежнему имеют место манипуляции трейдеров-спекулянтов на РДН.

По данным «Укрэнерго», Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 не получили статус «дефолтный», однако остановили производство из-за экономической необоснованности. Напомним, в начале июля оптовые цены на электроэнергию упали в 3 раза ниже себестоимости АЭС.

Министерство энергетики назвало причиной этому ценовые манипуляции трейдеров-спекулянтов.