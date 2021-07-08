Министерство энергетики на следующей неделе представит проект изменений в закон, ограничивающий махинации спекулянтов на рынке электрической энергии, из-за которых государственные компании терпят убытки.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.
«Это ненормально, когда компании сначала покупают электроэнергию, потом расторгают договора, а государственные генерации несут убытки», – отметил Галущенко, добавив, что уже на следующей неделе будут предложены изменения в закон о рынке электроэнергии, также ограничивающие спекуляции.
Также оценивая последствия обвала цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в первые дни июля, Галущенко выразил надежду на принятие аукционным комитетом 9 июля так называемого Black List компаний, которые прибегают к манипуляциям.
Также он также раскритиковал решение НКРЭКУ допустить импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 октября. Отвечая на вопрос о дальнейшей перспективе запрещенного регулятором до 1 октября импорта э/э из России и Беларуси, министр высказался о намерении противостоять его возобновлению.
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«Будем делать все, чтобы не возобновилась эта история. Это не наш путь», – заверил Галущенко.
Ранее Министерство энергетики, НАЭК «Энергоатом» и госкомпания «Центрэнерго» неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.
Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости «ущемления прав трейдеров».
Регулятор также официально обвинил «Энергоатом» и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.