17 августа в Украине объявили штормовое предупреждение с первым «желтым» уровнем опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 17 августа на территории крайнего запада начнутся грозы. А днем в западных областях Украины, а также в Винницкой и Житомирской прогнозируют шквальный ветер со скоростью от 15 до 20 метров секунду.

Дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Отметим, что 17 августа в западных регионах синоптики ожидают дождей. При этом, в Украине сохраниться невероятно жаркая погода. На западе температура воздуха днем составит от 24 до 33 градусов, а ночью от 16 до 19. На севере от 30 до 32 градусов будет днем и от 15 до 17 – ночью. На юге в дневное время прогнозируют от 28 до 32 градусов, а ночью – от 16 до 18.

В восточных регионах днем температура будет колебаться в пределах от 30 до 32 градусов, а ночью составит от 15 до 17. В центральных областях страны днем прогнозируют от 30 до 32 градусов тепла. Ночью синоптики ожидают падения столбиков термометров до 15 – 18 градусов. В Киеве 17 августа прогнозируют переменную облачность и отсутствие дождей. Столичная температура днем достигнет 30 – 32 градусов, а ночью опустится до 17 – 19.

Отметим, что 17 августа синоптики также сделали заявление о чрезвычайной пожарной опасности в разных регионах страны. В особой опасности оказались Ровенская, Луганская, Харьковская центральные и северные области.

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