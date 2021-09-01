В следующем году все пенсионеры будут получать не менее 2000 грн.

В Украине на четверть вырос показатель средней пенсии за последние полтора года и достиг в августе отметки в 3866 грн., против январского в 3082 грн.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что рост помогла обеспечить комплексная программа, направленная на повышение выплат. Ее основная цель – повышение минимальной пенсии.

По данным ведомства, в начале 2020 года, четыре миллиона украинских пенсионеров получали менее двух тысяч гривен. Сейчас пенсию удалось повысить для 2,3 млн. этих людей, а до 2022 года обещают поднять ее и для остальных.

В Минсоцполитики также предложили в 2022 году распространить программу ежемесячных доплат на пенсионеров, которым исполнилось от 70 до 75 лет. В результате дополнительную помощь получат 1,5 миллиона украинцев.

Отметим, что 1 января 2022 года планируют повысить выплаты для ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. На 1 марта готовят индексацию компенсационных выплат и пенсий для всех украинцев, которым исполнилось более 75 лет. 1 июля, а также 1 декабря произойдет перерасчет выплат, вызванный повышением показателей прожиточного минимума. 1 октября должен произойти еще один перерасчет минимальной пенсии, вызванный повышением минимальной зарплаты.

Напоминаем, что по появились новые правила получения субсидий

Как сообщала Politeka, на Харьковщине чиновники украли пенсий украинцев на 5 миллионов

Также Politeka писала, что больше половины украинцев не будут иметь права на пенсию