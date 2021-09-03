Бурштынская теплоэлектростанция за 8 месяцев 2021 года сократила экспорт электроэнергии для поддержания надежности работы украинской энергосистемы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.

«В 2021 году Бурштынская ТЭС поддержала ОЭС Украины частью своих маневровых мощностей. Разворачивая энергоблока по команде НЭК «Укрэнерго» в ОЭС Украины, мы отпустили в украинскую энергосистему 466 млн квт*ч электроэнергии, что вдвое больше, чем за 8 мес. 2020 года (234 млн квт*ч). Следовательно, для поддержания стабильности ОЭС Украины и Бурштынского энергоострова было отпущено почти вдвое больше э/э», - сообщили в компании.

При этом доля экспорта в общем объеме отпуска электроэнергии за 8 месяцев 2021 года уменьшилась за аналогичный период с 47% до 32% (на 15%).

В пресс-службе станции отметили, что экспорт возможен только после полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

«Возможность экспорта для Бурштынской станции – это наличие остатков электроэнергии, которые не использовал Бурштынский энергоостров и ОЭС Украины», - пояснили в пресс-службе станции.