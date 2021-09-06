Цінові обмеження в Бурштинському енергоострові на рівні нижче мінімальної собівартості виробництва електроенергії створює ризик для стабільності електропостачання в Львівській, Івано-Франківській і Запорізькій областях.

Про це йдеться в листі Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕК) до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

«Поточні ціни на електричну енергію в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» не дозволяють закуповувати необхідні для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року обсяги вугілля і створюють реальні передумова до дестабілізації роботи всієї енергосистеми України», - йдеться в зверненні асоціації.

В ФРПЕК наголосили, що при цінах на вугілля принаймні 2500 грн/т, собівартість виробництва струму на ТЕЦ і ТЕС становить не менше 2,5 грн/кВт.год, у той час як цінові обмеження залишаються на рівні 96 коп./кВт.год в нічні години і 2 грн/кВт.ч в години максимуму навантаження.

«У поєднані з фактором збитковості роботи ТЕЦ, а також неможливості імпорту електроенергії з країна ЄС з огляду на його економічну недоцільність через величезну різницю в цінах, така ситуаціє є критичною і вимагає невідкладного втручання регулятора для якнайшвидшого підняття прайс-кепів в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», - йдеться в листі.

Асоціація закликала НКРЕКП виправити ситуацію з ціновими обмеженням в Бурштинському енергоострові і вирівняти прайс-кепи до рівня Об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, 31 серпня припинила роботу Калуська ТЕЦ через брак вугілля. ТЕЦ працює відокремлена від основної енергосистеми України, в Бурштинському енергоострові. Ціна, за якою державна ТЕЦ може продавати електроенергію обмежена рішенням НКРЕКП і не покриває собівартість виробництва електроенергії.