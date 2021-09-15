В ассоциации "Укрэлектрокабель" поддержали решение Министерства экономики, которым была введена импортная пошлина на ввоз в Украину проводов.
Об этом заявил президент Ассоциации Анатолий Пушкарь, комментируя решение Минэкономики.
«Уверен, применение специальной пошлины объемом 23,5% относительно импорта в Украину проводов сроком на три года поспособствует защите национальных товаропроизводителей от недобросовестной торговой практики со стороны иностранных производителей», - отметил президент Ассоциации.
По словам Пушкаря, упомянутое решение свидетельствует о готовности Минэкономики системно защищать интересы отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках в рамках общепринятых механизмов.
«Мы убедились в открытости Министерства и готовности к публичному диалогу во время встречи представителей ассоциаций с главой Минэкономики Алексеем Любченко и его заместителем Сергеем Телеником. Разделяем высказанное ими видение Министерства по защите отечественных производителей. А также отмечаем способность ведомства слышать позицию ассоциаций и оперативно реагировать на стратегические вызовы», - подчеркнул Анатолий Пушкарь.
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Как известно, Украина на три года ввела спецпошлины на ввоз в страну проводов независимо от страны происхождения. Размер пошлины составит от 23,5% в первый год до 21,2% - в третий.