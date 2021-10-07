За последние сутки в Украине снова значительно возросло количество новых больных COVID-19, а за сентябрь 2021 года только 4% людей из зафиксированных случаев имели прививки.

В Украине за сентябрь 95.7% случаев коронавируса были обнаружены у невакцинированных граждан.

Как написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, за все время пандемии 82% умерших являются людьми, старшими 60 лет.

Он уточнил, что этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.). 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 — это пожилые люди.

Глава Минздрава призвал украинцев "не ждать беды, а защититься". По его словам, вакцина — единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 7 октября, в Украине официально подтверждено 2 497 643 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 15 125 заболевших, из них 1 421 – дети. Госпитализировали 3 541 пациента.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.