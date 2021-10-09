Определенная категория граждан может получить надбавку к пенсии, украинцам разъяснили, кто в числе счастливчиков и сколько именно они могут получить.
Речь о прибавке к пенсии по уходу, говорится в сообщении "Пенсионного курьера". Согласно постановлению Кабмина о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, право на установление надбавки имеют лица с инвалидностью I группы, а также одинокие лица с инвалидностью II и III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста.
Кроме того, на доплату могут претендовать также одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которым необходим постоянный уход.
Размер надбавки составляет 50 гривен.
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В Минсоцполитики уточняют, что вышеперечисленные категории граждан могут оформить услугу "уход дома". Она предусматривает помощь в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании или уходе за ребенком с инвалидностью.
Украинцы активно обсуждают прибавку в соцсетях:
"Не хило. Они что там совсем заболели голову"
"Очень большая прибавка... 50 гривен не хватит даже на памперсы"
"50 грн - это три кило яблок на базаре🤔"
"Это издевательство или как ещё назвать эту заботу от государства?"
"Разве можно так обесценивать человека? ((("
Напомним,Кабмин изменил бюджет ПФУ: что будет с выплатами
Как сообщала Politeka, сколько пенсионеры будут получать с 1 декабря 2021
Также Politeka писала, что пенсионный стаж в Украине начнут считать по-новому