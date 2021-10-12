Резкий скачок заболеваемости коронавирусом наблюдается в Украине в последние недели, ежедневно прирост новых случаев достигает 10 тысяч и выше.

10 октября зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки. В тоже время на этот день пришлось наибольшее за всю историю пандемии количество выездов бригад. Об этом говорится в сообщении Минздрава, пишет Politeka.net.

Большинство вызовов касались подозрений на COVID-19. Однако, акцентируют внимание в Минздраве, нужно помнить о конкретных симптомах при которых следует вызывать "скорую помощь".

Так, если человек ощущает боль в грудной клетке, имеется одышка в покое или любые признаки дыхательной недостаточности - нужно набирать 103. Сюда же входит сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки критического состояния.

Температура тела более 38 градусов сама по себе не является основанием для вызова медиков. Однако если наряду с ней наблюдаются вышеуказанные симптомы, нужна госпитализация.

В случае появления признаков коронавируса, в первую очередь, следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

"Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если чувствуете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизни и минимизировать тяжелые последствия для здоровья", - обратился к украинцам глава Минздрава Виктор Ляшко.



Отметим, за последние сутки по состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано 11 996 новых случаем COVID-19. Больше всего заболевших прибавилось в следующих областях: Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской.

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