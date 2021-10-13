Российская певица Любовь Успенская высказалась относительно инициативы Кондратюка о запрете в Украине звезд из РФ.

Успенская известна всем своей любовью к президенту РФ Владимиру Путину, но сейчас она решила напомнить, что является гражданкой США, поэтому "санкции Кондратюка" ее якобы не должны касаться, сообщает "Рен-ТВ".

"Я не российская певица, я - американка. У меня гражданство США, поэтому я не могу говорить об артистах, у которых российские паспорта. Я вообще родилась в Украине, поэтому у меня вообще иное положение. Мне не запрещают выступать там. Я в России живу, я Россию люблю. Но в Украину мне не запрещают ехать, я к этому отношения не имею", - отметила артистка.

Также певица добавила, что политика не должна вмешиваться в искусство, кроме того она мечтает о примирении наших государств.

Ранее сообщалось, что украинский телеведущий Игорь Кондратюк потребовал запретить концерты артистов из России в нашей стране.

Предложение опубликовано на сайте президента и набрало достаточное количество голосов.

Кондратюк опубликовал предложение к украинскому президенту, которое поддержало уже 25,7 тысячи фолловеров из двадцати пяти тысяч необходимых.

Теперь эту петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Politeka писала, что Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак: "Мало мозгов".

Напомним, что Кондратюк требует запретить выступления звезд РФ в Украине: "это дико и бесчестно".

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо".