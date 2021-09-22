Ігор Кондратюк проти того, щоб один артист виступав і для росіян-окупантів, і для українців

Український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні.

Відповідний пост артист виклав на свою сторінку в Facebook. Крім того, з петицією можна ознайомитися на сайті з електронними зверненнями до Президента України.

При цьому вимога не стосується тих зірок, які публічно засудили російську агресію і окупацію Криму. Він нагадав, що війна на Донбасі забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла нещастя, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем.

"Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого "русского мира"! Дозволити їм виступати в Україні до повернення Криму і контролю за кордонами – це нонсенс і колаборація з агресором. Для мене дико і безчесно, що на 8-му році війни в Україні не заборонені гастролі російських артистів (як і будь-яку кооперацію з агресором, до слова!)", – вважає Кондратюк.

Для того, щоб отримати відповідь, петиція повинна зібрати 25 000 підписів за три місяці. Розгляд звернення здійснюється протягом 10 робочих днів з дня публікації інформації про початок її розгляду.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак»\

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.