Внезапно остановилось сердце украинского музыканта и актера Мисько Барбары (Михаила Барбары), который планировал отмечать свое 50-летие в следующем месяце большим концертом.

Музыкант умер 11 октября в Харькове, где жил и творил в последнее время. 13 октября его похоронили на харьковском кладбище №2.

Друг покойного, тоже музыкант и ведущий, Роман Чайка рассказал "Суспільному" о причинах смерти Барбары. По его словам, Мисько умер вследствие инфаркта. О трагедии он узнал во время работы и сначала не поверил: "Думал, это какая-то глупая шутка".

По словам Чайки, участники группы "Мертвий півень", создателем которой был Барбара, строили планы, думали о возвращении на сцену и будущих проектах.

"Много недосказанного, это было все в идеях, фразах... Как говорил Мисько, на вопрос, "вы еще будете вместе с "Мертвим півнем" выступать?" он отвечал: никогда не говори "никогда", - отметил товарищ и коллега покойного.

Ранее в Сети появились кадры прощания с Миськом. Украинцы оплакивают мэтра в комментариях:

"Очень жаль..."

"С грустью узнал всю эту историю с Мисько. К сожалению, поздно. Был удивлен. Еще один художник, который был рядом и станет для меня интересным после своей смерти..."

"все, кто был хоть на одном концерте, знали что Мисько - гений. Тяжело смириться"

Напомним, что скончался известный музыкант, которого называли легендой украинской рок-сцены: «за месяц до…»

Как сообщала Politeka, не стало легенды культовых мультфильмов: "Неотъемлемая часть нашего детства"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь знаменитого украинца, который был человеком-символ