Во Львове умер легендарный краевед и экскурсовод, который проводил тематические экскурсии, Василий Радковец — его сердце перестало биться на 59-ом году жизни.
Об этом в Facebook сообщил его брат Иван Радковец. Известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни. Однако, от какой именно — пока не сообщается.
"Львов покинул еще один батяр – Василий Радковец. "Старші люди повідають, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирають, а живими йдуть у рай", — написал Иван Радковец.
59-летний Василий Радковец был известен тем, что проводил Львовом тематические экскурсии. Его часто можно было увидеть в центре Львова. С 2017 году Василий Радковец работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Оля Полякова решилась на смену прически, кадры из салона: "Ну что, девочки, стрижем..."
Ушла из жизни знаменитая артистка и жена легендарного Вахтанга Кикабидзе: "Я тебя люблю..."
Гвоздева разразилась гневом после нового эфира "Танців з зірками": "Несправедливо, обидно"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина засветила его с маленькой девочкой на руках: «Мой ребеночек еще…»
Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни.
"Человек-бренд, человек-символ, человек-история. Большая потеря. Скорбим, сочувствуем родным и близким", — отметил мэр Львова.
Прощание с Василием Радковцом состоится 14 октября в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на площади святого Иоанна Павла II папы Римского на Сыхове.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, в семье украинских биатлонисток случилась трагедия.
Также Politeka писала, что украинский гонщик разбился в ДТП, от удара его выбросило из авто.