Он боролся за жизнь до последнего

Во Львове умер легендарный краевед и экскурсовод, который проводил тематические экскурсии, Василий Радковец — его сердце перестало биться на 59-ом году жизни.

Об этом в Facebook сообщил его брат Иван Радковец. Известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни. Однако, от какой именно — пока не сообщается.

"Львов покинул еще один батяр – Василий Радковец. "Старші люди повідають, а ти грай, музичко, грай, же батяри не вмирають, а живими йдуть у рай", — написал Иван Радковец.

59-летний Василий Радковец был известен тем, что проводил Львовом тематические экскурсии. Его часто можно было увидеть в центре Львова. С 2017 году Василий Радковец работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что известный львовский экскурсовод умер после тяжелой болезни.

"Человек-бренд, человек-символ, человек-история. Большая потеря. Скорбим, сочувствуем родным и близким", — отметил мэр Львова.

Прощание с Василием Радковцом состоится 14 октября в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на площади святого Иоанна Павла II папы Римского на Сыхове.

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