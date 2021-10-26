Народный артист России Олег Газманов рассказал, что думает об украинцах.

Как известно, Газманову запрещено проводить концертную деятельность на территории нашей страны.

По его словам, украинские поклонники часто пишут и выражают недовольство тем, что ему запретили выступать в Украине, заявил певец в интервью "tass".

"Народ этих стран — Латвии, Украины, Литвы — с большим удовольствием пригласил бы меня, если бы не запреты. Мне часто пишут в соцсетях об этом и очень жалеют, что меня не пускают", - заявил Газманов.

Напомним, Олег Газманов одним из первых отреагировал на аннексию Крыма Россией. 17 марта, сразу после псевдореферендума, российский продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где Олег Газманов в компании Валерии и Николая Расторгуева стоит с георгиевскими лентами и поздравляет Крым с "воссоединением".

Кроме того, Олег Газманов летом 2017 года гастролировал в "ДНР", где боевики подарили ему каску и пулемет. А в одном из интервью для российских СМИ он заговорил об исторической справедливости, которая восторжествовала после того, как Крым стал российским.

Он обвинил Украину в воровстве, заявив, что украинцы забрали из России - Крым. А также заявил, что РФ спасла Крым от Украины.

Также сообщалось, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины: "Мы его не отжали, а..."

Кроме этого, напомним, что российский певец Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь.

Также Politeka писала, что российский певец Олег Газманов похвастался в сети подарком от террористов «ДНР».