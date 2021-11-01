Украинцам с 1 ноября 2021 года придется платить за коммунальные услуги по новым тарифам - в ноябре поставщики газа пересчитали месячные тарифы.
Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре, сообщает ГазПравда.
Поставщики услуг газа установили с ноября новый тариф для клиентов – 7,99 гривны за один кубометр. Однако некоторые компании поставили и более высокие тарифы.
Самую высокую цену за один кубометр газа в месяце в ноябре предложила посредническая компания "ТАС Энергия страны". Так, месячные цены компании за ноябрь достигают 38,35 гривни без ПДВ (в октябре — 30,06 гривни, в сентябре — 20,96 гривни за кубометр). Также "кусаются цены" у "Хмельницкэнергосбыт"- 35,50 гривни.
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К слову, годовые тарифы в Украине при этом не изменились. Ими сейчас пользуется большинство украинских семей.
Дело в том, что еще в мае, чтобы защитить население от роста цен, власти обязали автоматически перевести на годовые тарифы. Их размер не изменится до конца 2022-го.
Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.
Как Politeka писала, украинцам массово завышают показатели счетчиков газа, что делать и куда обращаться.
Также Politeka рассказывала, что новые тарифы на отопление ударят по карману украинцев.