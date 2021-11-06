Бурштынская ТЭС (входит в «ДТЭК Западэнерго») за 8 мес текущего года отпустила в торговую зону «острова Янтарной ТЭС» 4,6 млрд кВт-ч, что на 47% больше показателя 2020г, сократив экспорт на 20%. Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на информацию менеджера по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александра Шевелева.

"За 8 месяцев этого года доля экспорта в общем объеме отпуска электроэнергии Бурштынской ТЭС сократилась на 15%. С 47% до 32%. Станция была вынуждена сократить экспорт из-за высокой потребности электроэнергии в Бурштынском энергоострове и ОЭС Украины. При этом станция работала не только для нужд энергоострова, но и частично покрывала потребности ОЭС Украины, куда отпустила 466 млн кВт-ч э/э, разворачивая энергоблоки по указаниям НЭК «Укрэнерго», - сообщил представитель компании.

Кроме того, на экспорт в европейские страны были направлены избыточные объемы электроэнергии, которые не требовались на внутреннем рынке: «Возможность экспорта для Бурштынской ТЭС – наличие остатков э/э, которые не потребили в Бурштынском энергоострове и ОЭС Украины. И, безусловно, экспорт являются внешними обязательствами компании согласно долгосрочным и заранее заключенным контрактам с международными компаниями», - отметил Шевелев.

Как объясняет эксперт, причиной низких запасов угля на ТЭС стала критическая ситуация на рынке. В условиях, когда аномально низкие тарифы даже не покрывали минимальную стоимость производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков ТЭС и треть блоков АЭС были вынуждены остановиться – теплоэлектростанции ДТЭК работали на максимуме.

«В отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК. Поэтому в июле, по сравнению с июнем, компания увеличила отпуск электроэнергии в 2 раза – до 2,4 млрд кВт-ч, для чего было использовано более 1,4 млн тонн угля по низкому тарифу. При этом цена электроэнергии не покрывала даже себестоимость угля», – резюмировал он. Как сообщало издание ExPro, компания «ДТЭК Энерго» в июле вынужденно отпустила 2,37 млрд кВт-ч, что снизило запасы угля на 1,41 млн тонн.