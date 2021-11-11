Патрульные будут проверять прямо на дороге

С этой пятницы, 12 ноября, на украинских дорогах начнут работать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

З помощью данніх специализированных автомобилей патрульных полицейские смогут прямо на улице проверить техническое состояние транспортного средства. Такую проверку будут проходить все автомобили, которые подлежат обязательному техническому контролю.

Как отметил Алексей Белошицкий, в автомобилях находятся специальные приборы, которые соответствуют всем необходимым государственным стандартам.

С помощью нового оборудования патрульными полицейскими будут замеряться параметры света фар автомобилей, а также проводится анализ выбросов выхлопных газов. Кроме того, правоохранители смогут проверить остаточную высоту рисунка протектора шин и определить суммарный люфт рулевого управления.

Также, с помощью мобильных диагностических станций можно проводить замеры дымности двигателей, для работы готовых используется дизельное топлива. А также исследовать допустимый уровень внешнего шума транспортных средств.

Подобными специализированными автомобилями оснащены все подразделения патрульной полиции в каждой области страны.

Также Алексей Белошицкий отметил, что мобильными диагностическими станциями должны проверяться автобусы и автомобили такси, транспортные средства, перевозящие опасный багаж. Кроме того, подлежат проверкам автомобили грузоподъемность более 3,5 тонн и прицепы к ним, специализированные ТС.

А вот частный легковой транспорт проверяться не будет, если его не используют для перевозки пассажиров и грузов с целью получения прибыли.

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