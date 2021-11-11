В Киеве родители выступили за то, чтобы дети вернулись за школьные парты: петицию уже поддержали в Киевсовете, однако пока вопрос дистанционного обучения в столице решен неокончательно.
29 октября родители киевских школьников создали петицию о возвращении младшеклассников за парты. В ней предлагается позволить ученикам 1-4 классов заниматься в школах, а не дистанционно как сейчас.
Всего за несколько дней петиция собрала 8 тысяч подписей при необходимом для ее рассмотрения минимуме в 6 тысяч подписей.
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения поддержала это предложение, а 11 ноября его рассмотрели и в Киевсовете. Телеграм-канал «Киев власть» со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники также выступили в поддержку петиции.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом"
Морозы до -8 обрушатся на Украину, погода резко испортится: где будет холоднее всего
Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи"
Новая трагедия в семье погибшего мэра Кривого Рога Павлова: "обнаружено тело..."
Тем не менее карантинные ограничения вводились решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а значит пока Киевсовет не может их отменить.
Отметим, что на сегодняшний день школы в «красной» карантинной зоне могут продолжать работать, но только при одном условии: все сотрудники должны быть вакцинированы. Кроме того, у местных властей есть право самостоятельно ужесточать условия карантина, отправляя на дистанционное обучение даже учеников школ, где условия по вакцинации работников соблюдаются.
Напомним, вирус набирает обороты в Украине, десятки тысяч новых заболевших.
Как сообщала Politeka, учителей в школах массово отстраняют, счет идет на сотни.
Также Politeka писала, дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась.