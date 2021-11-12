ГП «Гарантированный покупатель» получило от НЭК «Укрэнерго» 19,3 млрд грн, которые будут направлены на выполнение финансовых обязательств перед производителями зеленой энергии, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

«НЭК “Укрэнерго” успешно перечислило ГП “Гарантированный покупатель” 19,3 млрд грн! Данное событие важно не только для производителей “зеленой” электроэнергии, а, прежде всего, для Правительства Украины, который демонстрирует свою субъектность и способность выполнять взятые на себя обязательства, в том числе, в рамках подписанного Меморандума о Взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ», - сообщает ассоциация.



По данным организации, финансовый кризис на рынке ВИЭ длится уже 2 года и данный шаг, а особенно предоставлении возможности национальном ОСП выпускать “зеленые” облигации под государственные гарантии, является сигналом к ее урегулированию и стабилизации развития рынка.



"УВЭА, как крупнейшая ассоциация по ВИЭ в Украине, которая объединяет более 80 компаний из 13 стран мира, четко видит заинтересованность международных и национальных инвесторов в развитии экологических и безопасных источников энергии в Украине. Инвесторы из ВИЭ неоднократно демонстрировали свою готовность максимально сотрудничать с Правительством Украины и вместе развивать прозрачный и честный бизнес в нашей стране», - подчеркивается в сообщении.