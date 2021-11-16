Появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса COVID-19, независимо от сроков этой вакцинации.

Уточнения по этому вопросу сделали пресс-секретарь президента Сергей Никифоров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Никифоров уверяет, что по тысяче гривен получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя - во всех остальных. При этом, сделана прививка до 19 декабря или после значения не имеет.

Пресс-секретарь президента уточнил, что это не будут наличные деньги. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит - на перечень товаров и услуг.

«Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт", - добавил Никифоров.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплата анонсированной президентом 1 тыс. грн для вакцинированных граждан Украины будет осуществляться из общего фонда государственного бюджета.

«Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства. Имеется в виду общий фонд бюджета, соответственно эти средства будут выделены», — сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область во вторник

По словам премьера, данная программа будет действовать в конце 2021 года и в первой половине 2022 года.

Отметим, в Украине уже более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19.

За сутки 15 ноября в Украине 268 088 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

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