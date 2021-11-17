Украинский политолог Николай Волковский рассказал, как Украина должна реагировать на возможную угрозу с мигрантами на нашей границе и возможные пути разрешения уже существующего кризиса на польской границе.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Украину и Белорусь объединяет очень большая территория границы, поэтому проконтролировать незаконные попадания иностранцев на территорию нашего государства очень сложно. Поэтому на этот акт гибридной войны нам нужно реагировать. Поэтому украинские пограничники должны втрое сильнее охранять нашу границу и только такое решение будет верным для нас всех. Но все понимают, что конечная цель мигрантов – это не Польша, а через нее они хотят попасть дальше», - сообщил он.

Волковский считает, что в решении проблемы с мигрантами нужны веские решения совместно с ЕС, Европейским парламентом и Польшей. Договариваться с Лукашенко как с легитимным президентом, наверное, никто не будет, заявил он, потому что, если ЕС начнет с ним договариваться, то они признают легитимность Лукашенко.

«А представители белорусской оппозиции не смогут решить этот кейс, потому, видимо, нужно разговаривать с лидерами курдов и вести с ними переговоры. Возможно, нужно эту ситуацию активно изображать в СМИ курдов. Ибо эти мигранты на границе Беларуси уже стали заложниками своей судьбы», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Максим Жорин объяснил, как Нацкорпус мог бы помочь Польше в ситуации с мигрантами.