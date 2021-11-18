17 ноября ушел из жизни советский актер и заслуженный артист БССР Федор Николаевич Иванов - не стало талантливого актера, доброго и душевного человека.

Он скончался на 93-м году жизни по естественным причинам. Об этом сказано в некрологе артиста.

Отмечено, что Иванов навсегда останется в памяти как талантливейший артист и человек высочайшей пробы.

Федор Николаевич прослужил в Гомельском драмтеатре в Беларуси с 1954 года. За это время он создал около двухсот ролей, которым рукоплескали зрители, которыми восхищались его коллеги.

"В наш дом, в наш театр пришло горе. У Федора Николаевича не существовало разделения на большие и маленькие роли, к каждой из них он относился с огромной самоотдачей и ответственностью", - вспоминают коллеги артиста.

Федор Иванов родился в 1929 году в деревне Чирсовка, Запорожской области в Украине. В 1954-м, окончив Белорусский государственный театрально-художественный институт, был направлен в Гомельский областной драматический театр, которому посвятил всю жизнь.

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