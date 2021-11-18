Семен Новиков, который является чемпионом Европы-2020 и призером Кубка мира по греко-римской борьбе пока не принял окончательного решения по смене гражданства.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Хотя подобные слухи идут в спортивном мире, ведь недавно появилась информация, что спортсмен планирует до 23 лет выступать за сборку Болгарии.

В комментарии изданию Семен Новиков отметил, что сможет подтвердить информацию лишь после подписания соответствующих документов.

"Информация о смене мной гражданства является слухами. И к сожалению, что ко мне обращаются лишь для того, чтобы подтвердить или опровергнуть слышать. А не тогда когда у меня возникают проблемы", - отметил украинский чемпион Европы.

Семен Новиков и Жан Беленюк были конкурентами в борьбе за поездку на Олимпиаду 2020. Кроме того, в спортивном мире считали, что после завершения карьеры Беленюком именно Семен Новиков займет его место. Однако на самом деле ситуация оказалась сложнее.

По словам Семена Новикова, он хотел сразиться с Беленюком за путевку на Олимпиаду, но именно в то время произошла серьезная травма плеча. Спортсмен принял решение сделать операцию. Поэтому о ближайших соревнованиях речь уже не шла.

И в этот тяжелый период рядом с Новиковым никого из спортивного руководства не было.

"Никто не интересовался за какие средства я буду делать операцию, как будет проходить реабилитация. Только спросили, как здоровье, но ничего не предложили", - рассказал спортсмен и пообещал в ближайшее время рассказать всю ситуацию свои страничках в соцсетях.

Что касается дальнейших планов, то как отметил Семен Новиком, в этом году на ковер он не выйдет. А что будет в следующем - покажет время.

Возвращаясь к разговору о смене гражданства, спортсмен ответил, что не верит, что ситуация в Украине может измениться к лучшему.

"Ничего хорошего уже не жду. Никому не было интересно, как я жил последние годы". - подчеркнул спортсмен.

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