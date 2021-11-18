Катерина Котенкова рассказала о нехватке энергоносителей в Украине, а также о тяжелой ситуации в энергетическом секторе, из-за которых украинцам грозят веерные отключения электроэнергии.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Журналистка объяснила, что веерное отключение – это когда теоретически по объявленному графику – иногда в самый неподходящий момент – в целых областях, городах и районах на 2-6 часов отключают электричество. По ее словам, сейчас уже начинают говорить в открытую, что не на 2-6, а на 10 часов.

«Понятно, что если в квартирах отключили свет, то можно обойтись аккумуляторными светильниками или зажечь свечу. Но здесь уже не до романтики. Особенно тем, у кого маленькие дети. Особенно сейчас, когда впереди зима. И особенно тем, у кого все на электричестве», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что, если при веерном отключении электроэнергии на несколько часов сядет телефон, человек может оказаться отрезанным от жизни, например, невозможно будет вызвать скорую или использовать для обогрева помещения электроотопители.

«Веерные отключения грозят нам всем потому, что не хватает энергоносителей. И их будет не хватать как бедным, живущих за счет централизованного электроснабжения, так и богатым, потому что газ в трубе либо есть, либо нет. Я думаю, что скорее всего, жителей крупных городов веерные отключения света не коснутся. И украинские власти сделают все, чтобы избежать отключений в густонаселенных регионах», - считает Котенкова.

Журналистка объяснила, что это непопулярное решение, которое вызовет массовое недовольство, а власти в последнее время не любят принимать такие решения. Но, по ее словам, в небольших городах и селах политические риски не так высоки.

«Понятно, что веерные отключения – это вероятная вынужденная мера, помогающая протянуть и избежать полного краха в условиях дефицита энергии. Но если нам всем отключат свет, то представляю, как тогда отреагируют люди», - отметила Котенкова.

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