Политический консультант Петр Охотин высказался по поводу результатов скандала, который начался из-за российских наемников из частной военной компании «Вагнера».

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как отмечает политконсультант, расследованием этого скандала занимались и временная следственная комиссия, и Bellingcat. К тому же, говорит он, Bellingcat обнародовал результаты своего расследования позже временной комиссии.

Сейчас же, добавляет Охотин, журналистам и экспертам остается только сравнивать результаты и искать общие и отличительные точки. «Впрочем, уже сейчас видно: таких фактов, которых мы все – а особенно Петр Порошенко – долго ждали, там нет. Нет драматического триллера, нет почтового голубя, который ровно в полночь вылетел из здания на Банковой», - констатирует он.

Охотин называет эти постоянные поиски «зрады» украинской народной забавой. «Но в этом деле «зрады» не было – во всяком случае, пока еще не было», - подчеркивает эксперт и добавляет, что скандал с «вагнеровцами» расследуется уже год.

К тому же, говорит он, можно сделать следующие выводы: за это время Христо Грозев и его команда вели диалог с дипломатическим сообществом и, очевидно, официальным Киевом. «Но в истории с «вагнергейтом» много неясных мест, которые каждый домысливает сам», - отмечает политконсультант.

Как сообщала Politeka, Охотин рассказал о публикации данных Pandora Papers.

Также Politeka писала о том, что Островский заявил, что «Вагнергейт» – это продолжение операции Запада по уничтожению имиджа Зеленского.