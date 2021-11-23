Сегодня, 23 ноября, некоторые поезда "Укрзализныци" будут прибывать с опозданием.

Главная причина - обрыв контактной сети на участке "Чернигов-Нежин" - сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Как стало известно, прогнозируемая задержка поездов, курирующих по маршрутам "Чернигов-Нежин" и "Нежин-Чернигов" составит меньше 2 часов 30 минут.

Кроме того, пассажиры регионального поезда "Неданчичи — Киев-Волынский" прибудут на конечную станцию с полуторачасовой задержкой. Из-за ЧП на железной дороге, они были пересажены на поезд "Сумы-Киев".

С октября на многих железнодорожных вокзалах открыты пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Ведь, согласно правилам, которые вступили в действия 21 октября этого года, пользоваться железнодорожным транспортом могут лишь те пассажиры, у кого есть COVID-сертификаты или действительный отрицательный ПЦР-тест. Кстати, если вакцинация в мобильных пунктах является бесплатной, то за экспресс-тест на ковод пассажирам приходится выкладывать 350 гривен. В случае если пассажир отказывается выполнять карантинные правила, бригада поезда должна вызвать полицию.

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