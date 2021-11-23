Повышение тарифа на распределение газа заставит закрываться бизнес, который и так в тяжелом состоянии из-за коронакриза.

Об этом заявила Оксана Черноморец, председатель ОО «Фонд предпринимательских инициатив г. Ладыжин», комментируя инициативу по повышению тарифа на распределение газа, которую высказала часть облгазов.

"Там не на 10-20% повышение, а в разы, в 3-4 раза. Для нас это очень трудно, невозможно. Это приведет к закрытию некоторого бизнеса. Потому что трудно выжить в таких условиях», - сказал Черноморец.

Он подчеркнул: сейчас большая часть страны находится в «красной» карантинной зоне, поэтому отдельные виды бизнеса снова вынуждены ограничивать и сокращать свою деятельность. При таких условиях поднятие тарифов на распределение газа для многих предприятий станет убийственным.

"Весь бизнес очень негативно к этому относится. Потому что в условиях коронавирус, в тех реалиях, в которых мы сейчас являемся, мы в красной зоне, то нам вообще настолько сложно, что это невозможно. И повышать нам тарифы еще на что-то-это просто нереально", - пояснил Черноморец.

Ранее политолог Александр Леонов заявил, что рост тарифа на распределение газа увеличит его цену для потребителей, что негативно скажется на рейтинге президента, который продолжит падать.

Напомним, недавно ряд облгазов подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.