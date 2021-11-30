Гороскоп на 2022 год расскажет про три знака Зодиака, в жизни которых могут произойти приятные перемены и неожиданности - кому-то год принесет любовь, деньги и успех.

Об этом рассказал астролог Павел Глоба, пишет Radiotrek. Могут произойти перемены, которые будут касаться личной жизни, карьеры, финансов и других сфер жизни.

Овен

У Овнов в 2022 году ждет долгожданное наступление финансовой стабильности в жизни, а также возможности заработать еще больше, выплатить все задолженности, начать подниматься по карьерной лестнице.



Близнецы

Трудолюбивые и целеустремленные Близнецы будут довольствоваться результатами проделанной работы весь год. Отдых будет удачным, а еще люди рожденные под этим знаком научатся как следует расслабляться. Близнецов ждет море положительных эмоций.

Весы

Весам следует подготовиться к переменам в году Черного Водяного Тигра. Глоба уверен, что год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук. Весь 2022 год будет успешным в карьере. А в личной жизни наконец наступит штиль.



Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.