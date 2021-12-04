Каким трем знакам Зодиака грозят проблемы со здоровьем в этом декабре, астролог назвал тех, кому надо особенно беречься в этот месяц.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Факты, известный астролог Хаял Алекперов рассказал о знаках Зодиака, у которых могут возникнуть проблемы со здоровьем и самочувствием в первый месяц зимы. Так, по словам специалиста, в декабре особенно нужно позаботиться о себе Весам, Скорпионам и Стрельцам.

Для представителей знака Весы декабрь может стать сложным в плане самочувствия из-за проблем с нервной системой. Повседневные заботы и рабочие неурядицы могут привести к неврозам и срывам.

У Скорпионов есть риск подхватить сезонные простуды болячки. В этот зимний период представителя знака нужно позаботиться о своем иммунитете, тепло одеваться и вовремя проветривать жилище.

Что касается Стрельцов, то у них могут быть трудности с тревожностью, депрессивными состояниями и бессонницей. Последнее, к слову, может стать результатом перегруженности на работе и лишних переживаний по пустякам. Из-за недостатка сна могут напомнить о себе хронические недуги. Здесь совет только один - постарайтесь наладить режим сна, вовремя ложиться и выделять достаточно времени на отдых.

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