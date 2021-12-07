Аспирант Центрально-Европейского университета в Вене Павел Щелин рассказал о взглядах английского мыслителя XVII века Томаса Гоббса на государство как механизм страха и принуждения.
Его слова прозвучали в программе «Романенко. Беседы».
«По Гоббсу, элементы государственного механизма не должны задумываться, почему оказались в нём. Иначе общество оказывается в состоянии той самой «войны всех против всех». Чтобы этого не произошло, общество нужно «заморозить». А эти элементы – все граждане. Впрочем, взгляды Гоббса во многом определялись эпохой, в которой он жил. Прежде моральный авторитет католической церкви задавал порядок взаимодействий на внешнеполитической арене, но теперь этот авторитет был утрачен. И Гоббс пришёл к этой идее: заморозить общество в его финальной точке до конца истории. При этом он сделал нормой радикально урезанное представление о человеческой природе, всю её сведя, по сути, к страху», - говорит гость программы.
Он отметил последствия этой теории для развития политической мысли.
«После Гоббса возобладала идея: именно государство должно стать посредником между утопическим проектом и активистами, которые реализуют его», - рассказывает Павел Щелин.
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