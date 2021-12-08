За даними Українського гідрометеорологічного центру, цього тижня у столиці України очікується мокрий сніг із дощем, який перейде у дощ.

Як пише Politeka.net, сьогодні, 8 грудня, у Києві очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, пишуть на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру. Температура повітря у цей день коливатиметься від 0 до -2°C удень та вночі. 9 грудня уночі очікується мокрий сніг, а температура опуститься до -3 °C, однак удень опади не передбачені.

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10 та 11 грудня у Києві очікується сильний дощ, удень повітря може прогрітися до +7 °C. 12 грудня опадів не передбачено, температура вночі коливатиметься від 2 до 4 °C, а вдень від 5 до 7 °C.

Зауважимо, до кінця тижня на території Західної України температура повітря вночі коливатиметься від -6 до -8 °C, а вдень від -1 до -3 °C. Опадів не очікується. На території Південної, Центральної та Східної України уночі йтиме дощ, удень опадів не передбачено.

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Нагадаємо, що негода в Києві вже встигла наробити біди. Так, через сильний вітер на вулиці Банкова дерево розтрощило машину, на щастя, люди не постраждали. Також у столиці через погіршення погоди вранці в середу стався збій у роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Правоохоронці застрегіють водіїв бути обережними, адже через погіршення погоди на дорозі буде ожеледиця.

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