Новую вспышку опасного коронавируса в Украине уже ожидают - Минздрав назвал сроки, отметив, что сезонное повышение заболевания избежать не удасться.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданок 1+1", обсуждая темпы вакцинации в Украине и угрозу нового штамма Омикрон.
Кузин указал, что новую вспышку опасного коронавируса в Украине ожидают уже после новогодних праздников. Это связано с тем, что именно в январе традиционно наблюдается обострение сезонных заболеваний.
"Думаю, что новый всплеск будет наблюдаться уже в конце января. Это всегда связано с сезонными колебаниями инфекций. Думаю, что именно в этот период постепенно начнет увеличиваться число случаев заражений", – подчеркнул Кузин.
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Игорь Кузин призвал внимательно относиться к своему здоровью и не уходить на "каникулы" от мер эпидемиологической безопасности, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине не ослабляют ограничения.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.
Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.