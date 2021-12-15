Кабинет Министров Украины решил продлить адаптивный карантин из-за коронавируса - об этом заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин по всей стране до 31 марта 2022 года.

Ограничения будут действовать на протяжении I квартала следующего года.

"Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

К слову, город Владимир-Волынский Волынской области переименовали во Владимир.

За переименование города проголосовали 348 нардепов Верховной Рады из 226 необходимых. Не было ни одного голоса против, пятеро депутатов воздержались и 20 не голосовали.

В пояснительной записке говорится, что возвращение исторического названия поддержала объединенная территориальная община, горсовет и Волынский облсовет.

Также сообщили, что Владимир – историческое название города, который является одним из древнейших в Украине.

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