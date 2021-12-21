На заседании ВСК по вопросам Укрзализныци 17 декабря единогласно было принято решение обратиться к Кабинету министров с требованием не продлевать контракт с главой правления АО «Укрзализныця», а также выразить недоверие министру инфраструктуры, поскольку они не исполнили ни одного из требований, которые ставила перед ними ВСК и власть, а прибыль УЗ, о котором заявило руководство – лишь бухгалтерская манипуляция.

Об этом написала народный депутат, председатель ВСК Юлия Гришина на своей странице в Фейсбук.

«Основания для такого решения - невыполнение Указов президента, неисполнение планов правительства, не выполнены утвержденные правительством показатели финансового плана компании на 2021 год, не выполнено ни одного из 71 поручения промежуточного Отчета ВСК, и провалено реализацию части Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС», - перечислила Гришина.

По ее словам, в 2021 году было выполнено 55-60% выполнения плана капитальных инвестиций, а с плана дохода от продажи непрофильных и избыточных активов, утвержденном в финплане в размере 1,5 млрд грн, на конец ноября заключено договоров только на 83,6 млн. грн.

«При этом с 3,6 млрд грн запланированного чистой прибыли, он ожидается на уровне 250 млн грн - за счет «бухгалтерских манипуляций», неповышение зарплат железнодорожникам, перенос переоценки основных средств Укрзализныци на 2022 год, и положительную курсовую разницу. Без бухгалтерских манипуляций и повышения тарифов УЗ продемонстрировала бы, по итогам 2021 года, 8 млрд грн убытка», - подчеркнула Гришина.

Она также отметила, что грузооборот железнодорожного транспорта упал: так, если в 2019 году он составлял 152520,1 млн т/км, то в 2021 году - лишь 147948,9 млн. т/км. При этом, по состоянию на ноябрь 2021 года, ежедневно на сети железных дорог Украины остаются брошенными и отставленными 300 грузовых поездов, а среднесуточный пробег груженого полувагона в ноябре упал до минимума за последние 3 года 109 км/сутки.

"Считаю, что» производственная практика» таких стажеров и их эксперименты и манипуляции в государственной компании Укрзализныця очень дорого обходятся народу Украины", - резюмировала Гришина.

Как известно, в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге значительно ухудшился, что негативно сказывается на работе бизнеса. Так, представители топливного рынка заявили, что некоторые цистерны с горючим находятся в пути более двух месяцев.

В свою очередь, на заводе "Ковальская" сообщили, что вынуждены были даже останавливать производство из-за того, что не было вагонов для отгрузки сырья. А предприятие "Артемсоль" обратилось к премьеру с жалобой на то, что УЗ не предоставляет компании плановую количество вагонов, зато цены на вагоны выросли в несколько раз, что недопустимо в условиях ухудшения качества услуг.