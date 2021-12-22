Эксперты проанализировали стоимость продуктов для украинцев перед новогодними праздниками и выяснили на какие товары значительно изменились цены.

По информации "Минфина", в Украине подешевели цитрусовые. Тем временем аналитики УКАБ подсчитали, что подорожали некоторые овощи и яйца.

Так, в декабре больше всего в цене упали апельсины – в среднем они подешевели на 8,47 грн. Мандарины за месяц подешевели на 6,64 грн/кг. В декабре их цена составляет 31,29 грн/кг, тогда как в ноябре она была на уровне 37,93 грн/кг.

Также гречка продолжает падение – с начала декабря она упала еще на 6% и стоит 44,15 грн/кг. Связывают это с хорошим урожаем гречки.

Больше всего подорожала белокочанная капуста, с начала месяца она выросла на 30% и прибавила в цене 2,44 грн.

Помидоры подорожали на 12%, в среднем стоят 49,44 грн/кг. У нас продают импортированные или выращенные в тепличных хозяйствах томаты. Так что цены зависят от затрат на обогрев теплиц.

Яйца подорожали еще на 5%. В среднем 10 штук яиц можно приобрести за 37,60 грн. Причиной стали похолодание – снизилась продуктивность птицы.

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