Пассажир пожаловался на сервис "Укрзализныци", он опубликовал в соцсети фото выданного постельного белья с пятнами.

По словам пассажира "Укрзализныци", за билет ему пришлось заплатить 25 евро.

Украинец путешествовал в фирменном поезде сообщением Львов – Киев.

На снимке видно, что выданное пассажиру постельное белье все в пятнах и имеет неприятный вид.

"Белье сырое в пятнах,а туалеты противно мерзко заходить", " Пассажир наверное только и ждал такого случая , бегом фоткать и Фейсбук, я не говорю, что все хорошо в поездах , на вокзалах, но такое впечатление , что люди сейчас только и ждут, что бы сфоткать и кого бы "об**ть" , мне тоже летом в поезде выдали постель с грязной наволочкой, пошла к проводнику и все мне поменяли , в поезде Киев -Львов вообще была идеально белая чистая постель , хорошие подушки и матрасы , не везде так все печально", - пишут украинцы в сети.

В "Укрзализныце" извинились в комментариях за неудобства и попросили предоставить дополнительную информацию о его путешествии, чтобы разобраться в ситуации.

К слову, В «Укрзализныце» ввели дополнительную плату за распечатку билетов в кассах – теперь украинцы должны будут отдельно оплачивать эту услугу.

Об этом у себя в Фейсбук рассказал журналист Александр Рудоманов.

«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря», - сообщил он.

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