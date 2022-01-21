По словам пассажира "Укрзализныци", за билет ему пришлось заплатить 25 евро.
Украинец путешествовал в фирменном поезде сообщением Львов – Киев.
На снимке видно, что выданное пассажиру постельное белье все в пятнах и имеет неприятный вид.
"Белье сырое в пятнах,а туалеты противно мерзко заходить", " Пассажир наверное только и ждал такого случая , бегом фоткать и Фейсбук, я не говорю, что все хорошо в поездах , на вокзалах, но такое впечатление , что люди сейчас только и ждут, что бы сфоткать и кого бы "об**ть" , мне тоже летом в поезде выдали постель с грязной наволочкой, пошла к проводнику и все мне поменяли , в поезде Киев -Львов вообще была идеально белая чистая постель , хорошие подушки и матрасы , не везде так все печально", - пишут украинцы в сети.
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В "Укрзализныце" извинились в комментариях за неудобства и попросили предоставить дополнительную информацию о его путешествии, чтобы разобраться в ситуации.
К слову, В «Укрзализныце» ввели дополнительную плату за распечатку билетов в кассах – теперь украинцы должны будут отдельно оплачивать эту услугу.
Об этом у себя в Фейсбук рассказал журналист Александр Рудоманов.
«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря», - сообщил он.
Напомним, что с поездами Укрзализныци произошло ЧП, пассажиров пересаживают в автобусы: подробности.
А еще Politeka писала, что в Украине отменили десятки электричек: что произошло.
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