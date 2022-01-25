Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня в країні пенсії піднімуть на 14%. У середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень. Про це глава уряду заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"З 1 березня відбудеться індексація пенсій на 14%. В середньому пенсії підвищаться на 500 гривень", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо також, з 1 квітня 2022 року Уряд обіцяє автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Зазначимо, станом на початок 2022 року, згідно з даними Пенсійного фонду України, загальне число пенсіонерів в країні склало 10,8 млн осіб. Середній розмір пенсії-3991,53 грн. У різних регіонах він різний, найвищий – 5062,09 грн в Донецькій області.

Які пенсії отримують українці:

до 2000 грн-13,4%;

від 2001 до 3000 грн-35,6%;

від 3001 до 4000 грн-21,2%;

від 4001 до 5000 грн-9,7%;

від 5001 до 10 000 грн-15,4%;

понад 10 000 грн – 4,7%.

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