Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня в країні пенсії піднімуть на 14%. У середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень. Про це глава уряду заявив під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.
"З 1 березня відбудеться індексація пенсій на 14%. В середньому пенсії підвищаться на 500 гривень", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо також, з 1 квітня 2022 року Уряд обіцяє автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
Зазначимо, станом на початок 2022 року, згідно з даними Пенсійного фонду України, загальне число пенсіонерів в країні склало 10,8 млн осіб. Середній розмір пенсії-3991,53 грн. У різних регіонах він різний, найвищий – 5062,09 грн в Донецькій області.
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Які пенсії отримують українці:
- до 2000 грн-13,4%;
- від 2001 до 3000 грн-35,6%;
- від 3001 до 4000 грн-21,2%;
- від 4001 до 5000 грн-9,7%;
- від 5001 до 10 000 грн-15,4%;
- понад 10 000 грн – 4,7%.
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