Трохи більше ніж через місяць українців чекає новий етап підвищення пенсій, в Мінсоцполітики нагадали, на скільки зростуть виплати.

Проект відповідної постанови Кабміну опублікований на сайті Федерації профспілок України. У ньому зазначено, що з 1 березня в Україні пройде нова індексація пенсій. Її коефіцієнт складе 14%.

Мінімальна сума, на яку будуть підвищені пенсії, складе 100 гривень. В середньому ж виплати пенсіонерам повинні зрости на 500 гривень.

Якщо після перерахунку виходить, що пенсія повинна бути підвищена менш ніж на 100 гривень, пенсіонер буде отримувати щомісячну доплату в розмірі 135 гривень.

Також зазначається, що пенсії військових зростуть в середньому на 700 гривень, а пенсії по інвалідності в результаті аварії на ЧАЕС – на 400 гривень.

Також пенсії людей з інвалідністю I групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) зростуть з 2200 до 2300 гривень, а розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів підніметься до 2100 гривень.

При цьому наголошується, що підвищення пенсій торкнеться не всіх: зростання виплат чекає тільки 5,9 мільйона з 11,4 мільйона українських пенсіонерів. Індексація поширюється на тих, хто пішов на пенсію до 2019 року, так як в інших випадках розмір пенсії поки залишається актуальним і без підвищення.

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