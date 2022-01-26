Українці отримали платіжки, в яких крім основного платежу за газ з'явився рядок з абонентською платою за опалення. Про це йдеться в законах "Про житлово-комунальні послуги" і "Про комерційний облік комунальних послуг", пише видання «На пенсії».

Раніше така норма вже діяла в Києві, але зараз оновлені платіжки отримали і в інших містах.

У Тернопільській міськраді пояснили, що гроші, виручені за абонплату, підуть на обслуговування лічильників і тепломереж.

А ось Одесі подвійні платіжки одесити почали отримувати ще в грудні 2021 року.

Розмір абонплати розраховується за формулою: 2 * ПМ*2,58*0,15*К, де: ПМ - це прожитковий мінімум; 2,58 – це середня кількість осіб у сім'ї; 0,15 – середня частка витрат на комунальні послуги від загального доходу; К – коефіцієнт, для опалення та води – 0,019, для сміття-0,009.

Отже, розмір абонентської плати збільшуватиметься разом з підвищення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, Шмигаль оголосив, що буде з тарифами на газ, тепло і гарячу воду цінами найближчим часом

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку доведеться піднімати: в НБУ сповістили українців про неприємне

Також Politeka писала про оплату комуналки за "ковидну тисячу": кому дозволили і коли можна буде використовувати гроші