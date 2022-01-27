За 2021 год на Днепропетровщине обновили электросети и подстанции для 500 тысяч жителей региона. Это удалось сделать благодаря проекту Большого обновления сетей и замене устаревшего оборудования, исчерпавшего свой ресурс эксплуатации.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Днепровские электросети.

По сообщению компании, электрические сети в Днепропетровской области проложены 50-60 лет назад. Ряд подстанций и линий, построенных в прошлом веке, не выдерживали нагрузок современного промышленного региона, что сказывалось и на качестве напряжения, и на количестве аварийных отключений. Обновить сети смогли благодаря программе Большого обновления сетей, введенной в 2021 году после введения стимулирующих инвестиции RAB-тарифов.

«ДТЭК – надежная и ответственная компания. Мы слышим потребности наших клиентов, знаем о проблемах, с которыми они сталкиваются, и ежедневно работаем над тем, чтобы сделать электроснабжение более надежным. Общий комплекс работ позволил заменить устаревшее оборудование, улучшить электроснабжение и снизить риск аварийных отключений для полумиллиона жителей области», – сообщил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.

Генеральный директор также отметил, что в прошлом году в рамках проекта Большого обновления сетей компания реконструировала и модернизировала 250 километров линий и 1200 подстанций и распределительных пунктов.

Сообщается, что в ноябре 2021 года в Днепре был открыт новый технологический диспетчерский центр, благодаря которому диспетчеры будут круглосуточно отслеживать техническое состояние всей электроинфраструктуры региона.

«За счет нового программного обеспечения он заменит 23 диспетчерских пункта, работающих по области. Современный центр оборудован цифровой системой управления, которая поможет оперативно реагировать на аварии и возвращать свет дома клиентов», - отмечают в компании.

В компании сообщают, что заменяют линии, исчерпавшие ресурс эксплуатации, более современными. Например, в Днепре заменили более 16 км высоковольтных линий, питающих несколько жилых массивов – Нагорный район, Сокол и Тополь. Они построены в 1955 году и уже не выдерживали сегодняшнюю нагрузку. Линии полностью обновили и установили совершенно новые для Днепропетровщины износостойкие 30-метровые «антивандальные» многогранные электроопоры. А также впервые опробовали новый тип провода конфигурации AERO-Z, исключающей налипание на него снега, а также более устойчивой к перепадам температур и морозам.

В 2022 году компания продолжит программу Большого обновления сетей в Днепропетровской области.