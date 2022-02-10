По отдельности все ингредиенты борща подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

В Украине набор продуктов на самое популярное первое блюдо снова подорожал. Как отмечают экономисты, цена овощей на борщевый набор взлетела более чем на 30%.

Об этом сообщает BRDO.

Так, в феврале 2021 года порция борща на четырех человек обошлась бы в 62,06 грн, то в феврале-2022 за те же продукты в том же количестве придется выложить 80,92 грн.

По отдельности все ингредиенты борща подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

Больше всего же в цене выросли овощи. Свекла – на 121,72%, с 7,69 грн/кг до 17,05 грн/кг (для борща нужно 400 гр – 6,82 грн). Морковь – на 131,38%, с 7,01 грн/кг до 16,22 грн/кг (150 гр – 2,43 грн); а капуста – 284,4%, с 5,45 грн/кг до 20,95 грн/кг (500 гр – 10,48 грн).

Кроме того прогнозируется, что в Украине цена хлеба в сентябре-2022 будет на 35% больше, нежели в такой же период 2021 года. Причина: подорожание азотных удобрений и плохое состояния озимых.

Напомним, что цены на популярный продукт в Украине поползут вниз.

Как Politeka сообщала, цены на картофель достигают 100 гривен за кг.

Также Politeka писала, что на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.