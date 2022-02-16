Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Телеграф», с осени 2022 года в Украине планируют начать избирательно проверять машины на дорогах. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Планируется проверять около 5% транспортных средств. Для проверок правоохранители будут использовать специальные передвижные станции. При этом проводить проверку смогут также должностные лица, которые отвечают за безопасность на дорогах.

Владельцы автомобилей получат возможность проверить свое транспортное средство, а также сравнить информацию о пригодности автомобиля с той, что числится в базах.

В случае выявления каких-либо неисправностей, водитель может потребовать более глубокий техосмотр на ближайшем СТО. Правда, проводиться она будет за счет владельца авто. Если с машиной все окажется в порядке, расходы на проведение проверки компенсируют из госбюджета, а если неисправность подтвердится, деньги возвращать не будут.

Напомним, что машины готовятся забирать для военных нужд, детали: "Придется отчитаться даже о канистрах".

Как сообщала Politeka, вводятся проверки документов и машин: срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что под Киевом пьяный водитель разбил пять машин, устроив скандал: "На замечания не реагировал".