На 49-м году жизни умер Даллас Гуд, вокалист и гитарист канадского коллектива The Sadies, которые исполняли альтернативное кантри. Коллеги музыканта из группы The Sadies опубликовали эту новость в своих аккаунтах в социальной сети Facebook.
Согласно заявления группы, Гуд скончался от коронарного заболевания, которое диагностировали у него буквально за несколько дней до смерти.
"С непостижимой грустью мы объявляем о внезапной кончине Далласа в четверг, 17 февраля. Ему было сорок восемь лет, он умер естественной смертью, заболев коронавирусом, и у нас нет слов, чтобы выразить шок и скорбь, которые мы все испытываем...", - говорится в сообщении группы The Sadies.
Коллеги-музыканты также вспоминают Далласа Гуда как человека, который поддерживал новых артистов и давал им возможность продемонстрировать свои навыки. Он был потрясающим парнем, который любил жизнь.
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The Sadies были образованы в Торонто в 1994 году Далласом и его братом Трэвисом. Первую пластинку The Sadies выпустили в 1998-м, последнюю на сегодня - в 2017-м. Два альбома группы неплохо поднимались в чартах и продержались в топ-10 самых прослушиваемых альбомов.
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