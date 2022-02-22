Власти уже задумались о механизмах компенсации для населения. Варианты для этого есть, но как и когда их придется использовать – еще пока под вопросом.

В Украине куриные яйца постоянно меняются в цене и становятся деликатесом. Кроме того сокращается производство яиц. Так, в январе 2022 года произведено было 934,6 млн штук, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

О сокращении производства сообщает Госстат.

В то же время, несмотря на сокращение производства, средние цены на яйца снижаются. Пусть временами и "символически".

Так, согласно данным издания "Минфин", по сравнению с январем-2022, в феврале десяток яиц Ясенсвит подешевел на 23 коп. – с 40,52 грн до 40,29 грн.

А вот яйца Квочка подешевели более существенно. Цена на них упала на 1,03 грн – с 41,03 грн/десяток до 40 грн/десяток.

На цену влияют такие факторы, как сезонность, удорожание зерновых, а также цены на газ. Птицеводство является одним из крупнейших потребителей газа. За год газ вырос в 12 раз.

Власти уже задумались о механизмах компенсации для населения. Варианты для этого есть, но как и когда их придется использовать – еще пока под вопросом.

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