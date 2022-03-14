Ярослав Ракицкий недавно расторг контракт с питерским "Зенитом" и высказался о полномасштабном военном вторжении России в Украину.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который три года отыграл за питерский "Зенит", призвал Россию оставить его страну в покое. Он отметил, что сейчас невозможно молчать и спорт не может быть вне войны.

На своей страничке в Instagram Ракицкий написал, что ему больно смотреть, как мирные украинцы гибнут от рук российских солдат. Футболист в очередной раз подчеркнул, что нас не нужно освобождать.

"Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Гибнут мирные Украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине!", – подытожил Ярослав.

Напомним, легендарный тренер жестко высказался о цинизме армии РФ.

Как сообщала Politeka, Микки Рурк записал обращение и заявил, что молится за украинцев.

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