Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Разведчики говорят, что после прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности – Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости.
Те, кто соглашается, получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.
Согласно данным разведки, подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области.
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Туда массово доставляют гражданское население у которого изымают документы. С людьми работают сотрудники ФСБ РФ. Их цель - поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей.
Далее людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.
Кроме того есть неопровержимые свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием.
В Минобороны Украины напоминают: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности, детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством поведения РФ как государства-террориста.
Добавим, в Мариуполе оккупанты начали насильно вывозить на территорию РФ жителей города. Под незаконную депортацию попали 15 тысяч человек.
Согласно данным Мариупольского городского совета, это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе.
Напомним, оккупанты меняют тактику, у Зеленского раскрыли новые замыслы врага.
Также сообщалось, что за месяц войны украинские защитники уничтожили около 16 тысяч оккупантов и более ста самолетов.
Кроме того Politeka.net писала, что разведчики выяснили, что обещают белорусам за войну в Украине.