Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. Депортированным украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Разведчики говорят, что после прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности – Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости.

Те, кто соглашается, получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

Согласно данным разведки, подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области.

Туда массово доставляют гражданское население у которого изымают документы. С людьми работают сотрудники ФСБ РФ. Их цель - поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей.

Далее людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

Кроме того есть неопровержимые свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием.

В Минобороны Украины напоминают: принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности, детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством поведения РФ как государства-террориста.

Добавим, в Мариуполе оккупанты начали насильно вывозить на территорию РФ жителей города. Под незаконную депортацию попали 15 тысяч человек.

Согласно данным Мариупольского городского совета, это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе.

Напомним, оккупанты меняют тактику, у Зеленского раскрыли новые замыслы врага.

Также сообщалось, что за месяц войны украинские защитники уничтожили около 16 тысяч оккупантов и более ста самолетов.

Кроме того Politeka.net писала, что разведчики выяснили, что обещают белорусам за войну в Украине.