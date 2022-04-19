Кроме того, спасатели и ремонтные службы не имеют доступа к поврежденным объектам из-за частых обстрелов.

Оккупанты повредили обстрелами высоковольтную линию в Луганской области. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительной информации, в результате были обесточены 215 населенных пунктов области.

"Ситуация критическая. Свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - пишет Гайдай в Телеграм-канале.

Напомним, что сейчас идет активный обстрел со стороны оккупантов по всей Луганской и Донецкой областях. Большое количество мирных граждан также остались без газоснабжения. Кроме того, спасатели и ремонтные службы не имеют доступа к поврежденным объектам из-за частых обстрелов.

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