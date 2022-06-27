На рынках в Беларуси появились мелитопольские черешни и херсонские помидоры. Украли и привезли их из Украины российские оккупанты. Возможно, это делают в пропагандистских целях. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
В Сети опубликовали кадры с белорусского рынка, на которых можно увидеть в продаже помидоры, которые российские захватчики украли у фермеров в оккупированном Херсоне. Овощи обнаружили на прилавках одной из ярмарок, неподалеку от Минска.
"Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать?" – пишут в соцсетях.
Кроме того, росСМИ сообщают, что на белорусских рынках появилась и мелитопольская черешня. Ее привезли "ребята из Чечни".
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"В некоторых городах Беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые ребята из Чечни", – пишут в Сети.
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