Из Мелитополя украли черешню, из Херсона помидоры и привезли на рынки в Беларуси.

На рынках в Беларуси появились мелитопольские черешни и херсонские помидоры. Украли и привезли их из Украины российские оккупанты. Возможно, это делают в пропагандистских целях. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

В Сети опубликовали кадры с белорусского рынка, на которых можно увидеть в продаже помидоры, которые российские захватчики украли у фермеров в оккупированном Херсоне. Овощи обнаружили на прилавках одной из ярмарок, неподалеку от Минска.

"Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать?" – пишут в соцсетях.

Кроме того, росСМИ сообщают, что на белорусских рынках появилась и мелитопольская черешня. Ее привезли "ребята из Чечни".

"В некоторых городах Беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые ребята из Чечни", – пишут в Сети.

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